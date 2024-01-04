Ночью ряд районов Петрозаводска остался без электричества

В ночь с 3 на 4 января некоторые районы Петрозаводска остались без электричества. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отключения электроэнергии произошли в Первомайском районе, в районах Зимник и Бараний Берег. Также частично без света осталась Древлянка.

В течение ночи электричество удалось вернуть во все районы. // Фото: unsplash.com / Diz Play