04 января 2024, 09:07
Ночью ряд районов Петрозаводска остался без электричества
Энергетики прошедшей ночью возвращали электроэнергию в дома жителей столицы Карелии
В ночь с 3 на 4 января некоторые районы Петрозаводска остались без электричества. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отключения электроэнергии произошли в Первомайском районе, в районах Зимник и Бараний Берег. Также частично без света осталась Древлянка.
В течение ночи электричество удалось вернуть во все районы. // Фото: unsplash.com / Diz Play