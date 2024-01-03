Женщина упала в сугроб в Карелии в Новый год и попала в больницу

В Беломорске 1 января с местной жительницей случилось несчастье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, женщина упала в сугроб и долгое время находилась на морозе. В состоянии переохлаждения и с обморожением конечностей пострадавшую доставили в Беломорскую ЦРБ. За ее жизнь борются врачи.

Министр напомнил, что сильные морозы таят в себе серьезную опасность, и призвал к осторожности. // Фото: unsplash.com / Mat Napo