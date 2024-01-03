Фирменный поезд «Карелия» идет в Москву с серьезной задержкой

Фирменный поезд №17 «Карелия», следующий из Петрозаводска в Москву, сегодня утром серьезно задержался в пути. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на одну из пассажирок.

По информации источника, состав три часа простоял в лесу под Тверью. Это могло быть связано с некими аварийными обстоятельствами.

Пассажиры поезда получили смс-сообщения со следующим текстом: «Уважаемый пассажир! По техническим причинам поезд №17 Петрозаводск-Москва следует с задержкой около 2-х часов. Мы делаем все, чтобы сократить время опоздания. Приносим извинения за доставленные неудобства». // Фото «Петрозаводск говорит»