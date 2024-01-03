03 января 2024, 10:49
Ряд домов в Петрозаводске остался без воды в мороз
Коммунальные службы пытаются устранить повреждение на сетях в столице республики
Сегодня в 10 утра в Петрозаводске ряд домов остался без холодной воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, отключение водоснабжения произошло в зданиях на улицах Ригачина, Радищева и Кооперативной. Причиной стало повреждение на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото «Петрозаводск говорит»