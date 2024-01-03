Дети и взрослые госпитализированы после массовой аварии в Карелии

Днем 2 января в Сегежском районе произошла серьезная дорожная авария. Пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным ведомства, в 15:40 на 749-м километре федеральной магистрали случилось столкновение двух легковых и одного грузового автомобилей. С места ДТП госпитализированы двое детей и трое взрослых.

Надзорный орган взял на контроль выяснение обстоятельств случившегося. На место выезжал заместитель прокурора района. // Фото прокуратуры Карелии