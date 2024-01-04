Тело молодого мужчины нашли под Петрозаводском

На пожаре в поселке Кварцитный в Прионежском районе погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, пожар в жилом доме произошел в среду, 3 января. Во время тушения специалисты обнаружили тело молодого мужчины. На место выехал следователь.

Было установлено, что тело погибшего 1986 года рождения имело следы термического воздействия. По данному факту организована доследственная проверка.

Назначены экспертизы, которые должны определить причину возгорания и смерти человека. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, еще один трагический пожар произошел 3 января в Сортавале. Там тоже погиб человек. // Фото: скриншот видео СК