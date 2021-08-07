Жители Петрозаводска выследили машину, чуть не сбившую людей на аллее

В Петрозаводске водитель грубо нарушил правила дорожного движения, проехав по пешеходной зоне, да еще и на высокой скорости. Об этом рассказал подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» 7 августа.

– Сегодня гулял с ребёнком по Нойбранденбургской алле, где пешеходная зона. Ехал по направлению к ФОКу бордово-красный таз с номером 490ох10 rus, со скоростью не менее 50 километров в час. За рулём был молодой человек лет 20-24, одетый в спортивный костюм, рядом на пассажирском был такой же. Как только увидел, сразу же прижался с ребёнком к краю тротуара, после позвонил полицию, там сказали, что попробуют найти, – сообщил мужчина.

Пользователи провели небольшое расследование и выяснили, что автомобиль недавно был снят с регистрации, а также установили предполагаемое имя владельца. Через некоторое время появились сообщения, что нарушителей задержали.

– Их, кажется, уже скрутили, водитель оказывал сопротивление, – написала одна девушка.

Получить официальное подтверждение о задержании нарушителей нам не удалось: сотрудники пресс-служб МВД и ГИБДД не ответили на звонки.