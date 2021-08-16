Жители Медвежьегорска опасаются лишиться городской бани

Городскую баню в Медвежьегорске могут закрыть. Жители города обеспокоены такой возможностью и бурно обсуждают проблему в соцсетях. Сообщение о проблеме появилось 16 августа в сообществе «Медвежьегорск online» ВКонтакте.

Один из участников группы написал, что из-за спора двух предпринимателей пострадать могут горожане. Дело в том, что баня находится в частной собственности.

У здания несколько владельцев, один из них судится по участку земли, на котором стоит бочка для снабжения бани водой. Его, видимо, требуют освободить. Автор сообщения написал, что если суд примет решение не в пользу одной из участниц процесса, ей придется закрыть баню. Ведь перенести бочку будет некуда.

Другой медвежьегорец назвал историю с закрытием бани «мутной».

«Если нет возможности выиграть суд, то в чем проблема перенести бочку? – спросил он. - Так ставить вопрос, если заставят освободить землю, я закрою баню, разве правильно? Конечно, лучше, чтобы суд все законно принял, и мы не потеряли баню. Много людей ходит. Хуже нет. Все в частные руки продали в свое время, а теперь народ должен страдать и невольно принимать участие в шахматных играх местного бизнеса».

Администратор обратился к мэрии и владельцам бани с просьбой прокомментировать обращение жителей и ответить, является ли информация о закрытии бани достоверной. Но ответа пока не поступило.

Подписчики единодушно сошлись во мнении, что закрывать баню нельзя: «Баню закрывать нельзя!!! Она единственная и очень нужна городу!», «В баню раз в неделю! Прочь свои ручищи от бани!»

Многие отметили, что город не может существовать без бани.

«Это нарушение санитарно-эпидемиологических норм, - подчеркнули жители. - Мало ковида, давайте разведем грибковые заболевания, педикулез, а там недалеко и до тифа. А еще русский человек не может жить без бани. Она у него в крови. Это культура быта».

Горожане пишут, что многие живут в старом фонде, не у всех есть душ или ванна дома.