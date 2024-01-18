Жители Карелии не заметили снижения цен на яйца

Читатели портала «Петрозаводск говорит» не заметили снижения цен на яйца с начала года. Это следует из данных опроса, проведенного в группе издания в соцсети.

Напомним, 18 января Карелиястат рассказал о том, что куриные яйца в республике начали дешеветь. Так, за неделю с 10 по 15 января цены на них снизились на 4,2%.

Тем не менее, простые люди изменений пока что не увидели. 66% участников нашего опроса отметили, что цены на яйца в магазинах не изменились. Еще 24% считают, что с начала года этот продукт только подорожал. И лишь 10% читателей действительно заметили, что яйца стали доступнее.

Напомним, что с начала 2024 года в Россию стали поступать яйца из Турции и Азербайджана. Эксперт рассказал, чем они отличаются от российских, и для кого этот импортный продукт может быть опасен. // Фото: unsplash.com / Nick Fewings