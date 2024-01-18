В карельском поселке школьники расчистили от снега братскую могилу

Ученики и учителя ведлозерской школы вооружились лопатами, чтобы освободить от снега братское захоронение. Здесь захоронены 379 советских воинов, погибших в боях с финскими войсками во время Великой Отечественной войны.

«Работали дружно и недолго — в полчаса уложились. Среди наших ребят есть активисты молодежного движения России «Движение первых». На этой неделе состоится у братской могилы посвящение в «Хранители истории»,

— рассказала педагог ведлозерской школы.

Всероссийский проект «Хранители истории» уже объединил более 15000 ребят по всей стране, тех, кто чувствует свою ответственность за сохранение истории Великой Отечественной войны. Ребята сел и городов заботятся о порядке на памятных местах, несут почетные караулы и принимают активное участие в работе по сохранению исторической памяти.

Для учеников Ведлозерской школы таким памятным местом является братское захоронение в центре села. Здесь взрослые рассказывают ребятам об истории, а также о людях, которые погибли, защищая свою Родину. // Фото сообщества МБОУ «Ведлозерская СОШ»