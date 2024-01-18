Верховный суд Карелии вернулся к делу «сямозерских практикантов»

Текст и фото: Антонина Кябелева

18 января 2024 года в Верховном суде Республики Карелия началось рассмотрение апелляционных жалоб на обвинительный приговор судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой, которая приговорила к реальным срокам бывших инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. Ильин и Круподерщиков настаивают на своей невиновности.

Они обвиняются по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Круподерщиков получил наказание в виде 6 лет лишения свободы, а Ильин – 5 лет. Приговор шокировал своей жестокостью не только самих обвиняемых и их родственников, но и наблюдающих за процессом журналистов. К тому же были удовлетворены гражданские иски потерпевших к бывшим инструкторам детского лагеря. Суммы получились астрономические. Круподерщиков должен выплатить 36 миллионов рублей, а Ильин – 17,7 миллиона рублей.

Круподерщиков и Ильин

Трагедия на Сямозере произошла в июле 2016 года. Тогда в походе по озеру из-за шторма утонули четырнадцать подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Ильин и Круподерщиков проходили в лагере студенческую практику. Парадоксально, но Павла Ильина вообще не было на озере, когда начался шторм. Координатор лагеря Вадим Виноградов отпустил его в Петрозаводск для консультации по поводу диплома. Валерий Круподерщиков сам едва не утонул в том злополучном походе.

Не случайно судья Петрозаводского горсуда Александр Смирнов полностью оправдал Ильина. Круподерщиков был оправдан по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по 125-й статье УК РФ (оставление в опасности).

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности. Тогда Верховный суд Карелии оставил в силе приговор Петрозаводского горсуда, но прокуратуре удалось обжаловать его, «достучавшись» аж до Верховного суда РФ. И все пошло по второму кругу.

Вынесение обвинительного приговора бывшим инструкторам лагеря вызвало общественный резонанс. Был даже организован сбор подписей за отмену приговора. Не случайно на заседание в Верховный суд Карелии пришли около двух десятков молодых людей, чтобы поддержать Ильина и Круподерщикова.

Вместительный зал судебных заседаний был почти заполнен. Слушатели вели себя предельно корректно и очень тихо: не прозвучало ни одной реплики, ни одного звука не выключенного по забывчивости телефона.

В заседании приняли участие и несколько потерпевших, а также их представители. Обвиняемые участвовали в процессе по видеоконференцсвязи.

Как выяснилось, после обвинительного приговора Валерий Круподерщиков женился. Его адвокат Дмитрий Маслов представил в суд свидетельство о заключении брака. Дмитрий Балашов, который защищает Ильина, представил в суд характеристики на своего подзащитного из школы, где тот работал, и от тренера по футболу. Показательно, что прокурор Наталья Силкина возражала против приобщения к делу положительных характеристик, полученных после вынесения обвинительного приговора. Балашов объяснил, что он не участвовал в повторном рассмотрении дела в Петрозаводском горсуде и посчитал, что такие характеристики необходимо получить. Судья Ольга Пальчун приобщила характеристики к материалам дела.

«Данный приговор я считаю незаконным. Я не говорю о справедливости. Там никакой справедливости нет»,

- сказал адвокат Иван Варфоломеев, защитник Ильина.

Дмитрий Балашов сравнил рассмотрение дела судьями Смирновым и Голяевой: «Это небо и земля». По его мнению, если Смирнов детально исследовал все обстоятельства произошедшего, допросил свидетелей, то при повторном рассмотрении не были допрошены даже свидетели, которые проживают в Карелии.

Представитель потерпевшей Некрасовой сообщил, что она просила отменить обвинительный приговор и отказывается от гражданского иска к Ильину и Круподерщикову.

В связи с тем, что дело занимает 180 томов и требует более внимательного изучения, а потерпевшие из Москвы хотели бы участвовать в процессе по видеоконференцсвязи, суд отложил заседание до 16 февраля.

После заседание Дмитрий Маслов дал короткое интервью. По его мнению, это нонсенс, но в данном деле некоторые потерпевшие поддерживают позицию обвиняемых. Маслов считает, что данный факт лишь подтверждает несправедливость вынесенного приговора.

К тому же в процессе повторного рассмотрения дела Голяева уходила в отставку. В этой ситуации, объяснил Маслов, дело должны были передать другому судье и начать его рассмотрение с самого начала. Но этого не произошло. Через какое-то время Голяеву отозвали из отставки, и она продолжила процесс.

«Хотя в УПК сказано, что при выходе судьи в отставку дело должно быть передано другому судье», - отметил адвокат.

В суд пришла и супруга Ильина – Анастасия. Она сказала, что поддержать Павла пришли много его знакомых, и она надеется на оправдательный приговор.