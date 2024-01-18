Схема движения транспорта изменится в двух районах Петрозаводска

С 8 февраля в двух районах Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с указанной выше даты будет запрещена остановка и стоянка транспорта в проулке Соцгородок со стороны Каменноборского сада. Также стоянка транспортных средств будет запрещена по нечетной стороне улицы Анохина у школы №10.

Новые меры должны повысить безопасность дорожного движения. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»