Как в Карелии идет президентская программа капремонта школ

На заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике подвели итоги реализации программы капремонта школ, которая реализуется по поручению президента России. О результатах докладывал министр образования и спорта РК Роман Голубев.

Министр рассказал, что фактически подводятся итоги первого двухлетнего этапа реализации программы. На эти цели направлено около 3 млрд рублей федеральных средств, более 800 млн рублей предоставлено региональным бюджетом. Также регион выделил средства на подготовку ПСД, чтобы обеспечить фронт работ на будущее.

За два года в Карелии, по данным Минобразования, были капитально отремонтированы 29 школьных зданий. Кроме собственно ремонтных работ, в программу входит также оснащение школ оборудованием и мебелью. Также полностью обновлена учебная литература в школьных библиотеках в соответствии с действующими стандартами.

Голубев отметил серьезный контроль за реализацией программы, в том числе родительский контроль.

Наработанный за два года опыт позволяет нам более уверенно идти в следующий этап программы,

- сказал министр.

А следующий этап – не за горами. В 2024 году начнется капитальный ремонт в пяти школах – четыре в Петрозаводске и одна в Лахденпохье (с двухлетним циклом производства работ). И пять школ с однолетним циклом – в Петрозаводске, Вяртсиля, Кончезере, Медвежьегорске и Элисенвааре. Вероятно, к этому добавится еще один – одиннадцатый – объект. По словам министра, уже готовы комплекты ПСД еще на 60 объектов. На 24 год выделены 40 млн рублей из бюджета Карелии также на подготовку ПСД по дошкольным учреждениям.

На комитете отметили, что возникают вопросы о косметическом ремонте некоторых школ. На эти цели выделяются дополнительные средства из республиканского бюджета.

На Чалнинскую и Пряжинскую школы в 2023 году мы смогли выделить дополнительные средства на косметический ремонт. Часть проблем сняли, но не все. Еще остается Эссойльская школа, где нужно приводить в порядок и столовые, и входные зоны, и стены красить. Каким образом будут определяться виды работ, объемы и сроки?

— уточнила зампредседателя парламента Карелии Ольга Шмаеник.

Роман Голубев ответил, что средства в первую очередь распределяются на доппотребности, появляющиеся в ходе капремонта. После этого есть возможность направить финансы на косметические ремонты.

Председатель комитета Галина Гореликова дала высокую оценку работе министерства образования.

Период был непростой, во многом пришлось работать «с колес». 29 отремонтированных объектов – это действительно весомо. Информацию получили, понимаем, где и какой объем работы предстоит. Соответственно депутаты в своих округах должны взять этот процесс под контроль и обратить на него самое пристальное внимание,

- отметила Гореликова.

Можно добавить, что по решению президента госпрограмма продлена до 2030 года. С 2025 года ожидается добавление в программу дошкольных образовательных учреждений и учреждений профобразования.