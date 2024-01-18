Престижная вакансия открыта в Петрозаводске

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии. Ищут человека, который займет должность заместителя председателя Петрозаводского городского суда, говорится на сайте учреждения.

Соискатели могут приносить документы и заявления с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Документы принимаются до 17 февраля. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork