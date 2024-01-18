18 января 2024, 16:50
Престижная вакансия открыта в Петрозаводске
В столице Карелии ищут человека на должность заместителя председателя городского суда
Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии. Ищут человека, который займет должность заместителя председателя Петрозаводского городского суда, говорится на сайте учреждения.
Соискатели могут приносить документы и заявления с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.
Документы принимаются до 17 февраля. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork