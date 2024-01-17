Эксперт назвал отличия турецких яиц от российских

Профессор Александр Ишевский назвал отличия турецких и азербайджанских яиц от российских. Слова специалиста приводит издание «Доктор Питер».

Как отметил доктор технических наук, разницы в полезных свойствах отечественных и импортных яиц быть не должно. При этом они могут отличаться по вкусу и цвету желтка - он может быть слишком ярким или бледным. Это зависит от того, чем кормили курицу. При этом турецкие яйца могут стать неприятным сюрпризом для аллергиков.

«Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», - предупредил эксперт.

Также яйца из Турции и Азербайджана могут отличаться от российских по размеру, поскольку разбивки по категориям у них, скорее всего, не будет. // Фото: unsplash.com / Jakub Kapusnak