Анна Попова высказалась о необходимости вакцинации от ковида

Массовая вакцинация от коронавируса в России больше не нужна. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит «Коммерсант».

Чиновница отметила, что прошедший подъем заболеваемости Covid-19 был сезонным. Пик последней волны уже позади. Тем не менее, к болезни следует по-прежнему относиться с осторожностью, поскольку в стране растет число госпитализаций с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Попова подчеркнула, что сейчас коронавирус уступил место гриппу и респираторным вирусам. // Фото «Петрозаводск говорит»