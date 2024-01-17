17 января 2024, 20:03
Анна Попова высказалась о необходимости вакцинации от ковида
Глава Роспотребнадзора считает, что массовая вакцинация от Covid-19 уже не нужна
Массовая вакцинация от коронавируса в России больше не нужна. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит «Коммерсант».
Чиновница отметила, что прошедший подъем заболеваемости Covid-19 был сезонным. Пик последней волны уже позади. Тем не менее, к болезни следует по-прежнему относиться с осторожностью, поскольку в стране растет число госпитализаций с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Попова подчеркнула, что сейчас коронавирус уступил место гриппу и респираторным вирусам. // Фото «Петрозаводск говорит»