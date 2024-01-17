Профессор столичного вуза умер во время лекции

В Москве во время занятий в МГЮА (Московский государственный юридический университет) умер преподаватель. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 16 января 78-летний профессор Юрий Веденеев вошел в аудиторию для проведения практического занятия и почувствовал себя плохо. Преподаватель рухнул на пол. Сразу же была вызвана скорая помощь, но спасти профессора медики не смогли.

Причину смерти Веденеева предстоит установить специалистам. Отмечается, что он работал в вузе с 2005 года. // Фото: unsplash.com / Mat Napo