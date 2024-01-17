Знаменитый российский спортсмен сообщил о смерти жены

Знаменитый российский теннисист Михаил Южный сообщил о смерти своей жены Юлии. Об этом информирует «Матч ТВ».

По данным «Лента.ру», супруге спортсмена был 41 год. Она умерла в Дубае после продолжительной болезни.

Михаил и Юлия поженились в 2008 году. У пары двое сыновей и дочь.

Михаил Южный за свою карьеру выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде. Со сборной России он дважды выигрывал Кубок Дэвиса. В 2018 году спортсмен закончил профессиональную карьеру и стал тренером. // Фото: unsplash.com / Parth Natani