16 января 2024, 21:43
Россия

Назван новый ведущий «Модного приговора»

Стилист Александр Рогов будет вести популярное шоу на Первом канале

Новым ведущим популярной передачи «Модный приговор», выходящей на Первом канале, стал стилист Александр Рогов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что Рогов победил в зрительском голосовании на сайте телеканала. Он получил 45% голосов. Соперниками Рогова были, в частности, актер Игорь Верник, стилист Даниил Грачев и телеведущий Константин Михайлов. Сам Рогов признался, что всегда был поклонником «Модного приговора».

«Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим. И если бы такое случилось еще пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу. Но сейчас я чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре, так что во время съемок, несмотря на весь стресс, мне было комфортно», - заявил эксперт. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters

Обсудить
Метки: 
Первый канал
модный приговор
Александр Рогов
телевидение
стилист