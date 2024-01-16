Назван новый ведущий «Модного приговора»

Новым ведущим популярной передачи «Модный приговор», выходящей на Первом канале, стал стилист Александр Рогов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что Рогов победил в зрительском голосовании на сайте телеканала. Он получил 45% голосов. Соперниками Рогова были, в частности, актер Игорь Верник, стилист Даниил Грачев и телеведущий Константин Михайлов. Сам Рогов признался, что всегда был поклонником «Модного приговора».

«Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим. И если бы такое случилось еще пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу. Но сейчас я чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре, так что во время съемок, несмотря на весь стресс, мне было комфортно», - заявил эксперт. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters