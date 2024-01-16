Участница «Фабрики звезд» родила ребенка в туалете кафе

Участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила ребенка в туалете в одном из кафе Москвы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мать девушки.

По словам женщины, роды у певицы начались чуть раньше срока. В это время Рыженкова находилась в кафе. Очевидцы рассказали, что беременная зашла в туалет, а вышла оттуда уже с ребенком на руках. После этого молодую маму и малыша госпитализировали.

Отмечается, что с ребенком все в порядке. На свет появился мальчик, он здоров.

Арина Рыженкова принимала участие в шестом сезоне «Фабрики звезд». После этого она вела непубличную жизнь. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo