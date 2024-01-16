Полторы сотни человек умерли от ковида в России за неделю

Заболеваемость Covid-19 в России за прошедшую неделю выросла на 12,6% в сравнении с предшествующей неделей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

По данным оперштаба, с 8 по 14 января в стране зарегистрированы 26 993 случая заражения коронавирусом. В больницы были доставлены 3746 человек. Количество госпитализаций также выросло.

За неделю от ковида умерли 150 россиян. В Карелии новых жертв вируса нет. // Фото: unsplash.com / Mufid Majnun