Российский миллиардер погиб во время отдыха в Мурманской области

Российский миллиардер Андрей Годунов погиб во время отдыха в Хибинах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия в Мурманской области произошла 8 января. Под лавину попали люди, катавшиеся на снегоходе в составе незарегистрированной группы. Сообщалось о гибели 48-летнего и 54-летнего мужчин.

Одним из погибших оказался Андрей Годунов - основатель фирмы NBCOM Group, которая специализируется на продаже и обслуживании техники Apple. Его состояние в 2023 году оценивали в 3,5 миллиарда рублей.

Другим погибшим оказался 54-летний предприниматель Игорь Слонский. // Фото: unsplash.com / Io & Tech