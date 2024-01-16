Госдума России хочет запретить поставки пива из недружественных стран

Импортное пиво предлагается включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран. Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут Известия.

Депутат поясняет, что лидерами экспорта пива в Россию в 2023 году стали Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию, и поставляющие оружие на Украину.

В связи с этим глава комитета Госдумы просит рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией. // Фото: freepik.com.