16 января 2024, 10:01
Россия

Новое звание установили в России

Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

Указ об учреждении нового почетного звания подписал президент. Теперь в России будут присваивать звание заслуженного работника местного самоуправления.

 «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», - цитирует РИА Новости документ указа.

Указ вступил в силу с момента подписания. // фото freepik.com/ bearfotos

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почетное звание
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Владимир Путин
заслуженный работник местного самоуправления