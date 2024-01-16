Новое звание установили в России

Указ об учреждении нового почетного звания подписал президент. Теперь в России будут присваивать звание заслуженного работника местного самоуправления.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», - цитирует РИА Новости документ указа.

Указ вступил в силу с момента подписания. // фото freepik.com/ bearfotos