15 января 2024, 21:36
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Спустя две недели объявился человек, сорвавший джекпот новогоднего розыгрыша «Русского лото»
Житель Тюмени выиграл один миллиард рублей в розыгрыше «Русского лото» от первого января. Победитель объявился спустя две недели после розыгрыша, сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что мужчина самостоятельно обратился в лотерейный центр в Москве. В настоящее время завершается процесс проведения необходимых процедур для получения выигрыша. После вычета налогов житель Тюмени получит на руки 850 миллионов рублей.
Победитель стал третьим лотерейным миллиардером в России. Он купил счастливый билет 7 декабря в одном из торговых центров родного города. // Фото «Петрозаводск говорит»