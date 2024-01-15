Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Тюмени выиграл один миллиард рублей в розыгрыше «Русского лото» от первого января. Победитель объявился спустя две недели после розыгрыша, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что мужчина самостоятельно обратился в лотерейный центр в Москве. В настоящее время завершается процесс проведения необходимых процедур для получения выигрыша. После вычета налогов житель Тюмени получит на руки 850 миллионов рублей.

Победитель стал третьим лотерейным миллиардером в России. Он купил счастливый билет 7 декабря в одном из торговых центров родного города. // Фото «Петрозаводск говорит»