Россиянам назвали причины развития рака у молодых людей

Онколог Евгений Черемушкин раскрыл причины того, почему молодые люди стали чаще страдать от онкологических заболеваний. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметил эксперт, в первую очередь на здоровье молодых людей влияет характер питания, поскольку зачастую они употребляют фастфуд и консерванты вместо здоровой пищи. Также врач высказался о смене места жительства.

«Кроме того, нужно понимать: когда человек уезжает в другую страну, меняется характер микрофлоры. И если для местных жителей эта микрофлора привычна, то для путешественников она может оказаться патогенной», - заявил Черемушкин.

Стресс и генетические факторы также могут увеличить риск развития рака. Медик призвал молодых людей регулярно проверять здоровье.

Черемушкин отметил, что число больных онкологией растет. Тем не менее, благодаря быстрому обнаружению опухолей увеличивается и число людей, которым удается победить рак. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography