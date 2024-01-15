15 января 2024, 21:14
Россия

Россиянам назвали причины развития рака у молодых людей

Неправильное питание стало причиной увеличения количества случаев онкологии среди молодежи

Онколог Евгений Черемушкин раскрыл причины того, почему молодые люди стали чаще страдать от онкологических заболеваний. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметил эксперт, в первую очередь на здоровье молодых людей влияет характер питания, поскольку зачастую они употребляют фастфуд и консерванты вместо здоровой пищи. Также врач высказался о смене места жительства.

«Кроме того, нужно понимать: когда человек уезжает в другую страну, меняется характер микрофлоры. И если для местных жителей эта микрофлора привычна, то для путешественников она может оказаться патогенной», - заявил Черемушкин.

Стресс и генетические факторы также могут увеличить риск развития рака. Медик призвал молодых людей регулярно проверять здоровье.

Черемушкин отметил, что число больных онкологией растет. Тем не менее, благодаря быстрому обнаружению опухолей увеличивается и число людей, которым удается победить рак. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography

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