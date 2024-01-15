15 января 2024, 18:30
Стилист назвал самый модный головной убор этой зимы
Шапки-ушанки признали трендом нынешнего сезона
Стилист Александр Рогов назвал главный головной убор этой зимы. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
«Главные шапки этой зимы - это шапки-ушанки! Тренд Slavic girl и Slavic boy с нами, похоже, надолго»,
- сказал эксперт. Он добавил, что шапки-ушанки будут популярны и следующей зимой.
Рогов представил несколько снимков, на которых видно, что в моде в этом году шапки-ушанки, выполненные как полностью из меха, так и имеющие кожаные вставки. // Фото: unsplash.com / Martin Reisch