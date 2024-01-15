Стилист назвал самый модный головной убор этой зимы

Стилист Александр Рогов назвал главный головной убор этой зимы. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

«Главные шапки этой зимы - это шапки-ушанки! Тренд Slavic girl и Slavic boy с нами, похоже, надолго»,

- сказал эксперт. Он добавил, что шапки-ушанки будут популярны и следующей зимой.

Рогов представил несколько снимков, на которых видно, что в моде в этом году шапки-ушанки, выполненные как полностью из меха, так и имеющие кожаные вставки. // Фото: unsplash.com / Martin Reisch