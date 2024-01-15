Мужчина выпил несколько бутылок алкоголя в магазине и упал замертво

В Перми работник одного из гипермаркетов выпил прямо в торговом зале несколько бутылок алкоголя и умер. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, тело 44-летнего мужчины было обнаружено в торговом зале магазина днем 14 января. Личность усопшего была установлена - им оказался сотрудник гипермаркета.

Как утверждают очевидцы, перед смертью он залпом выпил пять бутылок алкоголя объемом 0,25 литра. Рядом с телом лежала недопитая бутылка виски.

Стражи порядка проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства смерти человека выясняются. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev