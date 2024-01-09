Туристы погибли под лавиной в Мурманской области

В Хибинах погибли двое туристов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС по Мурманской области.

По данным источника, трагедия произошла днем 8 января. Туристов из Северной столицы, ехавших на снегоходе, накрыла лавина. Откопать их живыми спасатели не успели.

Отмечается, что погибли 48-летний и 54-летний мужчины. Они путешествовали в составе незарегистрированной группы. // Фото: скриншот видео МЧС