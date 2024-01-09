Газ взорвался в пятиэтажке в российском городе

Минувшей ночью в Казани произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

По данным источника, инцидент случился на кухне двухкомнатной квартиры в пятиэтажке. Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром. В результате были повреждены межкомнатные двери и стеклопакеты, обшивка стен. Несущие стены не пострадали, люди остались целы.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho