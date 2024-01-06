Скорая помощь теперь может помогать людям без их согласия

Бригадам скорой медицинской помощи разрешили помогать пациентам без их письменного согласия. Соответствующий закон принят и вступил в силу 5 января, пишет «Российская газета».

Речь идет о ситуациях, когда помощь оказывают вне медицинской организации, а пациент или его законный представитель официально и в письменной форме не отказались от нее ранее.

- Таким образом, люди смогут получать помощь незамедлительно и своевременно,

- сказано в пояснительной записке к закону.

Раньше решение о любом медицинском вмешательстве без согласия пациента надо было принимать консилиумом врачей, который невозможно собрать вне клиники.

При этом сами граждане часто не осознают тяжесть своего состояния, чтобы подписать этот документ. Например, сложно убедить человека, что ему нужна помощь врачей, если у него психологический стресс. Также не всегда рядом с ребенком, которому стало плохо, находятся родители, от которых врачи были обязаны получить согласие на оказание ему медицинской помощи. // фото: piхabay.com