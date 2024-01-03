Врач рассказала, при какой температуре не стоит гулять с детьми

От прогулок с ребенком на улице стоит отказаться при температуре ниже минус 20 градусов и сильном ветре. Об этом рассказала педиатр Лусинэ Авакян, слова представителя Минздрава приводит РИА Новости.

Врач отметила, что при температуре воздуха минус 10-15 градусов гулять можно и нужно около полутора часов. У детей грудничкового возраста при таких же температурных условиях время прогулок сокращается до 30-40 минут.

При этом, если температура падает до минус 20 градусов, а ветер усиливается до 15 метров в секунду, прогулки стоит прекратить. При прогулках в мороз важно учитывать возраст ребенка, его физическую активность и восприимчивость к холоду, так как теплообмен у детей разный.

При выборе одежды следует соблюдать принцип многослойности. При этом на ребенке одежды должно быть на слой меньше, чем на взрослом. Это правило не касается детей первого года жизни, у них все наоборот. // Фото «Петрозаводск говорит»