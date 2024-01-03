Первая партия турецких яиц прибыла в Россию

В Россию прибыла первая партия яиц из Турции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Партия, состоящая из 316 800 яиц, была ввезена в нашу страну сегодня, 3 января. В российских магазинах эта продукция может появиться к 10 января, отметил доктор экономических наук Леонид Холод, его слова приводит «Лента.ру».

В конце прошлого года правительство России обнулило пошлины на ввоз куриных яиц из-за границы. Благодаря этому в первой половине 2024 года поставщики смогут ввезти в страну 1,2 миллиарда яиц. // Фото: unsplash.com / Jakub Kapusnak