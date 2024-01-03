03 января 2024, 13:29
Мужчина убежал с места ДТП и замерз насмерть
В Ленобласти выясняются обстоятельства гибели 35-летнего водителя
В Ленинградской области молодой водитель устроил ДТП, после чего убежал в лес и замерз там насмерть. Об этом пишет 47news.
По данным источника, поздним вечером 1 января на 119-м километре трассы «Скандинавия» водитель автомобиля «Шкода Рапид» не справился с управлением и пробил ограждение. После этого мужчина оставил место аварии и скрылся в лесу. Уже 2 января спасатели нашли его замерзшим насмерть.
По предварительной информации, в момент совершения ДТП водитель не был трезв. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото «Петрозаводск говорит»