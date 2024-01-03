Отрицавшая беременность россиянка родила в Новый год

В Саратове женщина, отрицавшая свою беременность, родила в Новый год. Об этом сообщила городская клиническая больница в своем Telegram-канале.

По данным медиков, местная жительница поступила в больницу с жалобами на боли в животе 1 января. Медики установили, что женщина скоро должна родить, при этом свою беременность она всячески опровергала.

В таком состоянии переводить горожанку в роддом уже было опасно, поэтому врачи городской больницы сами приняли роды. В итоге на свет появилась доношенная девочка. Ребенок здоров. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo