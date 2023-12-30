Стали известны сроки сдачи ЕГЭ в 2024 году

Сроки проведения единого госэкзамена утвердил Рособрнадзор. Выпускники смогут пройти итоговые испытания в досрочный период с 22 марта по 22 апреля. Основной период экзамена назначен на 23 мая-1 июля, дополнительный период - на 4-23 сентября, сообщает РИА Новости.

23 мая выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Испытание по русскому состоится 28 мая, а 31 числа – по математике.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов также будет проходить в три периода. Досрочный - с 23 апреля по 18 мая, основной - с 21 мая по 2 июля, дополнительный - с 3 по 24 сентября. // фото unsplash.com