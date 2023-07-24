Жители Карелии назвали плюсы и минусы развития туризма в республике

Жители Карелии назвали главные положительные и отрицательные стороны развития туризма в республике. Результаты опроса, проведенного 21-23 июня, публикует Центр управления регионом.

Среди плюсов респонденты назвали улучшение территориальной инфраструктуры (52%), рост денежного потока в регион (42%), создание новых рабочих мест (38%), привлечение капитала и инвестиций (31%) и развитие связанных с туризмом отраслей экономики (29%). В числе отрицательных сторон отмечались рост цен на местные товары и услуги (51%), экологические проблемы (47%) и повышение стоимости земли и недвижимости (47%).

Подавляющее большинство опрошенных считают развитие туризма в Карелии перспективным (81%). При этом три четверти респондентов полагают, что власти должны уделять этой сфере больше внимания.

При ответе на вопрос, является Карелия более или менее привлекательной для путешествий по сравнению с другими туристическими направлениями России, мнения разделились. 43% ответивших посчитали, что Карелия более привлекательна, еще 45% выбрали ответ «Такая же, как и остальные». Менее привлекательной, чем другие регионы, Карелию назвали лишь 9% опрошенных.

Социологические исследования ЦУР помогают органам власти более точно и оперативно учитывать мнение жителей республики об актуальных вопросах и направлениях развития региона.