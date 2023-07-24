24 июля 2023, 17:27
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России и Белоруссии побывали в Спасо-Преображенском соборе на карельском острове
Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали на остров Валаам. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, президенты России и Белоруссии вместе осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь - один из центров паломничества на северо-западе страны.
Отмечается, что Путин часто бывает на Валааме. В последний раз он посещал карельский остров вместе с белорусским лидером в 2019 году. // Фото: kremlin.ru