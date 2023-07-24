Водитель управлял автобусом в Петрозаводске с серьезными нарушениями

На днях в Петрозаводске в ходе сплошных проверок автобусов был остановлен автобус, выполнявший рейс в Верхние Важины. За рулем оказался нарушитель, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Выяснилось, что мужчина управляет транспортом с рядом нарушений. Так, отсутствовали тахограф и путевой лист, не был пройден техосмотр. Сам водитель не был вписан в полис ОСАГО. В отношении автомобилиста были составлены четыре протокола.

В ведомстве напомнили, что водители общественного транспорта несут ответственность за жизни людей, которых они перевозят, и поэтому должны неукоснительно соблюдать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»