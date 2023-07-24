Госдума поддержала законопроект ЗС Карелии о бесплатной земле

Третье, окончательное, чтение прошел в Государственной думе законопроект парламента Карелии о бесплатных земельных участках под ИЖС для представителей рабочих профессий. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Честно говоря, очень рад! Разработали эту инициативу вместе с вице-спикерами Ольгой Шмаеник и Ильей Раковским. Благодарен нашему депутату ГД Валентине Пивненко за поддержку и продвижение законопроекта,

- пишет Шандалович.

По мнению спикера, появится еще один механизм для решения проблемы нехватки рабочих кадров. Регионы смогут устанавливать перечень рабочих профессий с правом на получение бесплатного земельного участка. Это позволит закрепить в малых городах и небольших населенных пунктах, например, сельских пожарных, плотников, рыбаков, столяров, представителей других рабочих профессий.

В Карелии эта мера поддержки пользуется спросом. С 2017 года более 130 участков под ИЖС предоставлено врачам, учителям и другим специалистам. Список профессий мы постоянно расширяем, внося изменения в республиканское законодательство,

- рассказал Шандалович.

Принятие Госдумой инициативы Законодательного собрания Карелии говорит о ее актуальности и востребованности для регионов нашей страны. Теперь закон ждет рассмотрение в Совете Федерации.