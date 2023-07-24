Глава минздрава Карелии попал в российский ТОП

Министр здравоохранения Карелии занял второе место в списке своих российских коллег, активно ведущих соцсети. Об этом пишет издание Vademecum.

Рейтинг составили, анализируя публикации министров. Первое место у руководителя саратовского минздрава Олега Костина, третье занял Давид Мелик-Гусейнов из Нижегородской области.

Личные аккаунты или каналы ведут 64 из 85 министров и руководителей региональных ведомств здравоохранения. // фото: Tumisu/ pixabay.com