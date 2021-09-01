Жители Каккарово не понимают, кому помешала их деревня

Жители старинной вепсской деревни Каккарово бессильно разводят руками. Пожилые люди не понимают, кому помешала их деревня. Недавно они узнали, что их малой родины больше нет. Во всяком случае на карте Карелии.

Каккорово находится недалеко от другого вепсского села Рыбрека. Населенные пункты разделяют два километра. Причем это настоящий густой лес, который не перепутаешь ни с селом, ни с деревней.

Новые дорожные знаки могут запутать даже бывалых путешественников. Теперь Рыбрека начинается там, где еще недавно стоял совсем другой указатель. Затем село неожиданно заканчивается. А дальше путешественников ждет еще один сюрприз.

Как получилось, что старинного вепсского села формально больше нет? Жители бывшей деревни рассказали, почему они возмущены решением лишить их истории. Подробности читайте в статье нашего издания.