Вепсскую деревню стерли с карты Карелии

Текст и фото: Антонина Кябелева

В июле жителей вепсской деревни Каккарово постигло неприятное открытие. Они выяснили, что их деревни больше не существует. Как минимум, на официальном уровне.

Жительница теперь уже не существующей деревни Каккарова Елена узнала, что деревни больше нет, от соседки Татьяны. Та возвращалась домой из Петрозаводска, где она получает пенсию, и на въезде в родную деревню увидела новый дорожный указатель. Женщина с изумлением прочитала, что въезжает не в родную деревню, а в соседнюю Рыбреку. Естественно, о своем открытии она не замедлила рассказать жителям деревни.

Внешне ситуация с новыми дорожными знаками выглядит обескураживающе даже для тех, кто не подозревает о постигших старинную вепсскую деревню перипетиях.

Представьте, вы въезжаете в населенный пункт и читаете, что это Рыбрека. Очень скоро населенный пункт заканчивается, о чем вас предупреждает соответствующий дорожный знак с перечеркнутыми домиками. Правда, никакой информации о том, какой же населенный пункт промелькнул за окнами вашего автомобиля, нет.

После этого начинается лес. По обеим сторонам дороги - плотные заросли без намека на жилые строения. И так пару километров.

Вы уже почти забыли о Рыбреке, как вдруг опять появляется знак, означающий начало населенного пункта. Какого? Для непосвященного путешественника – это неразрешимая загадка.

Но тут вы видите, что проезжаете мимо большого села с непонятным названием. И только в самом конце села вдруг выскакивает надпись, что, оказывается, вы только что проехали Рыбреку. Мозг еще сопротивляется идее включить два километра густого леса, отделяющие Рыбреку от Рыбреки, в территорию населенного пункта, но дорожные указатели упорно стоят на своем. Все это Рыбрека.

«Я не знаю, кому помешала наша деревня»,

- возмущается Елена.

Она родилась в деревне Каккарово и, конечно, ей обидно, что ее родной деревни официально больше не существует. Хотя в праве собственности на дом, где она живет, по-прежнему значится деревня Каккарово.

Елене было интересно узнать о своих предках, и она занялась изучением архивов. В том, что отец по национальности вепс, она не сомневалась. Елене хотелось уточнить национальность бабушки по материнской линии, которая жила в Ленинградской области.

«Мне было интересно узнать, чистокровный она вепс или нет. Поэтому я решила заняться архивами. Судя по архивам, и бабушка, и мама были чистокровными вепсами. Я родилась в Каккарово, и до пяти лет говорила только на вепсском языке. Я жила с бабушкой и дедушкой, и в детский садик в Рыбреку не ходила. Только после пяти лет нас начинали учить русскому языку»,

- рассказала Елена.

Официально ее дом находится в деревне Каккарово. Сосед, рассказала Елена, должен в ближайшее время оформить наследство. Вся деревня с замиранием сердца следит, чем закончится эта процедура и в каком населенном пункте теперь окажется унаследованный дом. Поразительно, но жителей никто не предупредил, что их деревни больше нет. Естественно, люди в полном недоумении, чем и кому не угодила старинная вепсская деревня.

«Многие возмущались, что деревни больше нет. Мы не понимаем, почему решили ее убрать. Хоть бы кто-то нам объяснил. В архивах много документов, связанных с деревней Каккарово. Я, когда искала в архивах упоминание о родственниках, то, естественно, изучала документы, связанные со своей деревней, а не с Рыбрекой. Там так и было сказано: мол, государственный крестьянин деревни Каккарово.

"У меня дядя похоронен в братской могиле в Новгородской области в деревне Ядрово. На мемориале есть надпись: Герасимов Николай Кузьмич призван в 1941 году, отец Герасимов Кузьма Ефимович, деревня Каккарово. Понимаете? Я еще помню, как деревня называется. А потом будут сопоставлять исторические данные, могут и не вспомнить..."

Кстати, у нас есть байка о том, почему так деревню назвали. Якобы ехал по дороге царский вельможа и остановился, чтобы узнать у местной жительницы, как называется деревня. Она только вепсский знала и не поняла, что он спрашивает. Только рот открыла. А он рассердился: дескать, стоишь как корова», - рассказала Елена.

Попытки выяснить, почему нет больше деревни Каккарово, предпринимали карельские депутаты. И получили ответ от ФГУ Упрдор «Кола», которому в оперативное управление была передана автомобильная дорога. Судя по ответу, вывеску пришлось сменить после проверки карельского управления Росреестра, которая состоялась весной 2021 года.

Управление Росрестра установило, что название Каккарово исключено из государственного каталога географических названий еще в 2020 году. Почему было принято это решение, кем и на каком основании, в официальном ответе не сообщается. Дорожники подчинились «актуализированной дислокации дорожных знаков», и больше в Карелии вы не увидите указания на старинную вепсскую деревню. Так постепенно самобытная республика исчезает под безжалостной рукой современных «актуализаторов»….