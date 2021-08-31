В Петрозаводске идет строительство исторически востребованного храма

Храм будет построен в сквере «Беличий остров» на месте пересечения улиц Ровио и Торнева. Настоятель храма - протоиерей Роман Чадаев.

Чем сильна икона Казанской Божией матери? Она вдохновляла воинов Петра Первого перед Полтавской битвой. В Отечественной войне 1812 года после горячей молитвы перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери к войскам под Смоленск отправился великий русский полководец М.И. Голенищев-Кутузов. По мере разгрома наполеоновских войск на территории России и за ее пределами в собор начинают поступать французские штандарты и знамена, которые размещали на стенах храма.

Многие до сих пор убеждены, что именно этот образ спас Москву в трагические дни 1941 года, когда после поражения советской армии на Волоколамском шоссе путь в столицу был открыт для врага.

Рассказывают, что во время блокады Ленинграда икону Казанской Богоматери обнесли вокруг городских стен, и свершилось чудо – город стал неприступной крепостью. Да и знаменитая Сталинградская битва началась с молебна именно перед этим чудотворным образом.

Общеизвестно, что Петрозаводск был оккупирован врагом в 1941 году, и в то время в городе не существовало церкви Казанской Божией матери. Строительство храма Казанской Божией матери в Петрозаводске исторически востребованно. (Видео)