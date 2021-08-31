Троллейбус №1 возвращается к старому маршруту

Со 2 сентября в Петрозаводске возобновляется движение троллейбусов маршрута №1 на участке от проспекта Александра Невского по улицам Луначарского, Ригачина, Онежской Флотилии до улицы Кемской. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

Напомним, в начале лета маршрут троллейбуса №1 был изменен в связи с ремонтными работами, которые велись на улице Луначарского. Для многих горожан изменение схемы движения «единички» стало проблемой.

Также напомним, что следить за движением общественного транспорта в Петрозаводске теперь можно с помощью сервиса «Яндекс.Карты». Фото transphoto.org