Движение транспорта в Петрозаводске начали показывать Яндекс.Карты

Жителям Петрозаводска стало легче узнать, где в данный момент едет нужный им автобус, троллейбус или маршрутное такси. Их перемещения теперь показывают Яндекс.Карты, сообщили в пресс-службе сервиса. Онлайн видно также, когда транспорт придет на остановку.

Сигналы о движении транспорта приходят каждые 30 секунд, а благодаря алгоритму прогнозирования метки на карте движутся плавно. Так что в плохую погоду можно не ждать на остановке, а просто подойти в нужный момент, уточнили в пресс-службе.

Всего в приложении Яндекс.Карт доступны 38 маршрутов автобусов, троллейбусов и маршрутных такси Петрозаводска - это весь городской транспорт. Он помечен специальными иконками. Если на такую иконку нажать, будет видно, когда подойдет транспорт.

Чтобы следить за движением, нужно включить отображение транспорта в веб-версии Карт и мобильном приложении. // Фото: ttransport.ru