Жителей многоквартирного дома испугал запах дыма

Вчера поздним вечером, в 23 часа 11 минут, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска от жильцов 4-этажного дома на проспекте Ленина поступило сообщение о том, что они чувствуют запах дыма.

Через пять минут пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Оказалось, что дым идет из подвального помещения. Используя бензорез, пожарные вскрыли дверь в подвал.

Пожар произошел в сервисном центре по ремонту компьютеров. Огня внутри помещения пожарные не обнаружили, была только плотная задымленность. Из-за отсутствия доступа кислорода произошло самозатухание пожара.

В центре огнем была повреждена стена на площади три квадратных метра и оплавились светильники на потолке.

По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: Hans/pixabay.com