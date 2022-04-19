Дебошир громил кафе на Кукковке, а пьяный пудожанин задирал прохожих

Посетитель на днях устроил дебош в кафе на Кукковке, администратор вынуждена была вызвать росгвардейцев. Заведение понесло ущерб в размере семи тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина так разбуянился, что разбил зеркало. Дебошира скрутили и передали сотрудникам полиции.

Та же участь постигла 34-летнего жителя Пудожа, который вел себя неподобающе на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Он был пьян, матерился и приставал к проходившим мимо людям.

В одном из гипермаркетов также задержали 28-летнего гражданина, который зачем-то испортил товар: джемпер, майку и брюки. Сумма нанесенного магазину ущерба превысила четыре тысячи рублей. // Фото: bastigierke/pixabay.com