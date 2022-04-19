Лишенного прав водителя поймали за рулем в Кондопоге

Инспекторы ДПС в Кондопоге остановили автомобиль, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Ранее его лишили водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобиль нарушителя передали по ОСАГО, а мужчине предстоит понести административное наказание.

В ГИБДД отметили, что за три месяца этого года инспекторы остановили на дорогах 188 автомобилистов, ранее лишенных прав. // Фото: ГИБДД Карелии