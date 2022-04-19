19 апреля 2022, 08:42
Труп женщины нашли за закрытыми дверями в Пряже
Пожарным пришлось вскрывать квартиру, где случилось несчастье
Вчера в полдень в 12 часов 00 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка городского типа Пряжа поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции.
Необходимо было попасть в квартиру, где женщина не открывает дверь и не отвечает на звонки.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный инструмент, вскрыли дверь. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились, женщина была мертва.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. //Фото: qimono/pixabay.com